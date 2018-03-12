|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославцев подсаживают на микрозаймы: кто чаще всего берёт кредиты
12 марта 2018 14:22
1 529 7
В Ярославле каждый шестой обратившийся хоть раз к мирозаймам подсаживается на эти кредиты. Такой вывод сделали аналитики, изучив, кто чаще сего берет взаймы «до зарплаты». Оказалось, что молодежь от 25 до 34 лет, — таких заёмщиков больше половины.
Несмотря на относительно регулярный заработок, у ярославцев есть стабильная потребность в заемных средствах на небольшие сроки. Причина стабильного интереса материально обеспеченных граждан к микрозаймам — их активное потребительское поведение и платежеспособность, считают аналитики центра «Робот займер». В совокупности с тем, что переплата за микрозайм «до зарплаты», выплаченный вовремя, является для них приемлемой, они склонны брать займы по несколько раз в год.
При этом в микрозаймы обращаются люди со средним доходом около 30 тысяч рублей. Аналитики объясняют такую высокую цифру тем, что примерно треть заёмщиков указывают, помимо официального места работы, альтернативные источники доходов.
Кстати, при всём при этом ярославцы накопили на депозитах больше десяти миллиардов рублей.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров