Ярославцев подсаживают на микрозаймы: кто чаще всего берёт кредиты

Чаще всего микрозаймы берёт молодёжь с хорошим заработком

В Ярославле каждый шестой обратившийся хоть раз к мирозаймам подсаживается на эти кредиты. Такой вывод сделали аналитики, изучив, кто чаще сего берет взаймы «до зарплаты». Оказалось, что молодежь от 25 до 34 лет, — таких заёмщиков больше половины.

Несмотря на относительно регулярный заработок, у ярославцев есть стабильная потребность в заемных средствах на небольшие сроки. Причина стабильного интереса материально обеспеченных граждан к микрозаймам — их активное потребительское поведение и платежеспособность, считают аналитики центра «Робот займер». В совокупности с тем, что переплата за микрозайм «до зарплаты», выплаченный вовремя, является для них приемлемой, они склонны брать займы по несколько раз в год.

При этом в микрозаймы обращаются люди со средним доходом около 30 тысяч рублей. Аналитики объясняют такую высокую цифру тем, что примерно треть заёмщиков указывают, помимо официального места работы, альтернативные источники доходов.

Кстати, при всём при этом ярославцы накопили на депозитах больше десяти миллиардов рублей.