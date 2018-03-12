В Ярославле мужчине прострелили руку из охотничьего карабина

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В Ярославле молодому мужчине прострелили руку. Конфликт произошёл в частном секторе посёлка Кармановское.

44-летний мужчина зашёл на территорию соседнего двора, где компания молодых людей что-то отмечала. Незваный гость попросил у них выпить, но те не захотели брать его к себе и прогнали. Тогда мужчина вернулся к себе домой, взял охотничий карабин и вернулся назад.

— Он один раз выстрелил в землю, а затем направил ружьё в одного из молодых людей. Ему удалось увернуться, и пуля попала в левую руку. Надо отметить, что обвиняемый был сильно пьян, — рассказали в прокуратуре Кировского района.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в суд.