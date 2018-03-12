Ярославского таксиста жена нашла мертвым в гараже

Тело нашли в гараже

Водитель одного из ярославских такси пропал вчера вечером.

— Поехал работать в 16 часов на серебристой «пятнашке», а в 20:40 с ним пропала связь, — написал товарищ водителя Рамзес Ярков в группе «Первый Ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Примерное местоположение — улица Нефтянников в сторону Брагино.

Утром на поиски пропавшего таксиста отправилась его жена. У семьи на улице Нефтяников есть свой гараж. В гараже в салоне автомобиля Светлана и обнаружила тело супруга. По предположениям близких, мужчина погиб или от сердечного приступа, или от отравления угарным газом в автомобиле. На место вызвали полицию.

Утром в Брагино погибли водитель и пассажир «Мазды». Машина врезалась в снегоуборочный МАЗ.