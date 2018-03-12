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Город

В Ярославле потратят 2,5 миллиона, чтобы снести расселённые бараки

12 марта 2018 12:21
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аварийные дома, Ярославль, снос аварийного жилья

С лица города снесут старые расселённые бараки. Мэрия Ярославля опубликовала аукцион на поиск компании, что возьмётся за эту работу. Цена контракта — 2,437 миллиона рублей за 9 адресов.

— Подрядчик обязуется также убрать и вывезти мусор, образовавшийся при производстве работ на объектах и прилегающих к нему территориях, — уточняется в одном из пунктов договора с агентством по муниципальному заказу.

По каким адресам снесут старые дома:

  1. Улица Клубная, 7.
  2. Улица Клубная, 21.
  3. Улица Клубная, 31.
  4. Улица Клубная, 33.
  5. Улица Клубная, 35.
  6. Улица Клубная, 43.
  7. Улица Клубная, 45.
  8. Посёлок Октябрьский, 1.
  9. Улица Павлика Морозова, 9а.

Среди этих старых бараков нет тех адресов, где прошлой осенью один за другим горели такие же расселённые дома. Было ли это случайностью или по Ярославлю прокатилась серия поджогов, мы выясняли ранее

Анна Елкина
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