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Фоторепортаж
Мэр Рыбинска нырнул и вытащил из-подо льда водохранилища монастырскую ограду
12 марта 2018 12:29
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В Ярославской области экспедиция проекта «Затопленные святыни Мологского края» исследовала под водой Югский мужской монастырь. В ледяную воду нырнул и глава города Денис Добряков. Обследовали колокольню, башню и одну из стен обители.
Справка 76.ru
Югский монастырь был самым развитым в пределах Рыбинского округа, а Югская икона Божьей Матери из этой обители до сих пор является покровительницей Рыбинска и хранится в Спасо-Преображенском соборе.
Фото: Администрация Рыбинска
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