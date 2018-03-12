Мэр Рыбинска нырнул и вытащил из-подо льда водохранилища монастырскую ограду

Денис Добряков погружается под лёд уже не в первый раз

В Ярославской области экспедиция проекта «Затопленные святыни Мологского края» исследовала под водой Югский мужской монастырь. В ледяную воду нырнул и глава города Денис Добряков. Обследовали колокольню, башню и одну из стен обители.

— Наша задача — сделать видеосъемку и потом с помощью современных технологий выполнить 3D-моделирование монастыря, чтобы воссоздать, как он выглядел раньше, и показать, как выглядит сегодня. Зимние погружения обусловлены несколькими причинами: чище и прозрачнее вода, видимость составляет до четырёх метров. Из-за льда существуют свои сложности: один вход — один выход, но у нас работает опытная команда дайверов с высоким уровнем подготовки, — рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

Декоративные элементы обители





Водолазы сняли подводный монастырь на видео. Обитель сильно разрушена. Считают, что перед затоплением она была взорвана. Из-подо льда удалось вытащить металлические изделия с декоративной ковкой. Возможно, они были частью ограды монастыря или надвратного козырька, и их возраст может превышать 400 лет. Их передадут в музей.

Справка 76.ru

Югский монастырь был самым развитым в пределах Рыбинского округа, а Югская икона Божьей Матери из этой обители до сих пор является покровительницей Рыбинска и хранится в Спасо-Преображенском соборе.