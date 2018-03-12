Было очень темно: водитель сбил женщину в Ярославле

На улице было слишком темно, чтобы заметить человека на проезжей части

На тёмной дороге в Ярославле водитель за рулём «Хёндай» сбил женщину. Авария случилась в Красноперекопском районе на улице 18-я линия посёлка Творогово.

— Женщина находилась на проезжей части, было очень темно, водитель не увидел её, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Авария случилась накануне около 23:30, женщину сбила машина. Но, к счастью, обошлось без трагических последствий — водитель ехал очень медленно, поэтому дама отделалась ушибами.

Уже этим утром на выезде из Дзержинского района в Ярославле в аварии погибли два человека.