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Было очень темно: водитель сбил женщину в Ярославле
12 марта 2018 11:33
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На тёмной дороге в Ярославле водитель за рулём «Хёндай» сбил женщину. Авария случилась в Красноперекопском районе на улице 18-я линия посёлка Творогово.
— Женщина находилась на проезжей части, было очень темно, водитель не увидел её, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Авария случилась накануне около 23:30, женщину сбила машина. Но, к счастью, обошлось без трагических последствий — водитель ехал очень медленно, поэтому дама отделалась ушибами.
Уже этим утром на выезде из Дзержинского района в Ярославле в аварии погибли два человека.
Фото: УМВД по ЯО
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