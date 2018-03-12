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Один день в Ярославле будет бесплатно ходить общественный транспорт
12 марта 2018 10:03
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18 марта городской транспорт будет ходить бесплатно. Такое распоряжение дали в мэрии Ярославля. С выборами президента это, однако, никак не связано. 18 марта помимо выборов главы государства ярославцы смогут проголосовать за общественные территории (дворы, парки, скверы), которые благоустроят уже в 2018 году в рамках проекта «Решаем вместе!».
— Для вашего удобства 18 марта весь городской общественный транспорт, кроме маршрутного такси, будет работать бесплатно. Результаты голосования будут известны уже на следующий день, — пояснил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Фото: Александра Савельева
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