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Город

Ярославцу, сунувшему гаишнику пятитысячную купюру, грозит год колонии

12 марта 2018 09:39
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ГИБДД, криминал, дороги, взятка, авто, Ярославль

В Ярославле на улице Стачек сотрудники ГИБДД остановили легковушку, за рулём которой сидел 59-летний ярославец.

— Нарушаем, — констатировал инспектор ДПС.

Водитель решил, что долгие разбирательства и протокол об административном правонарушении ему не нужны. Он вытащил из кошелька пятитысячную купюру и сунул гаишнику.

— Полицейский сразу же сообщил в дежурную часть, что ему пытаются дать взятку, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.

Всё это дело сотрудники МВД задокументировали и позже возбудили уголовное дело.

— За дачу взятки менее десяти тысяч рублей в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, — говорят юристы.

В полиции же напоминают, что если вам предлагают взятку или провоцируют её дать, то нужно сразу же сообщать им об этом. Если вы расскажете об этом сами, то будете освобождены от уголовной ответственности.

А на дорогах Ярославля тем временем инспекторов ДПС становится всё меньше — их сокращают. А глава регионального управления ГИБДД призывает всех жителей Ярославля работать вместо них.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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