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Город

Этим утром в страшном ДТП в Брагино погибли два человека

12 марта 2018 09:30
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ДТП, авария, Ярославль

Страшное ДТП произошло ночью в Брагино. Около четырех часов утра «Мазда» ехала в сторону центра по Ленинградскому проспекту. Возле дома № 93 29-летний водитель не справился с управлением и въехал в стоящий в левом ряду МАЗ. По словам очевидцев, это был снегоуборочный грузовик.

— От «Мазды» почти ничего не осталось, капота просто не было, — написал Илья Самылин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

К сожалению, без жертв не обошлось — в аварии погибли два человека.

— В результате ДТП водитель и пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе полиции. — В настоящее время личность пассажира устанавливается.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Накануне днём на трассе Ярославль — Углич образовалась пробка. Прямо во время движения загорелся пассажирский автобус.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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