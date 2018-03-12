Этим утром в страшном ДТП в Брагино погибли два человека

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД

Страшное ДТП произошло ночью в Брагино. Около четырех часов утра «Мазда» ехала в сторону центра по Ленинградскому проспекту. Возле дома № 93 29-летний водитель не справился с управлением и въехал в стоящий в левом ряду МАЗ. По словам очевидцев, это был снегоуборочный грузовик.

— От «Мазды» почти ничего не осталось, капота просто не было, — написал Илья Самылин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

К сожалению, без жертв не обошлось — в аварии погибли два человека.

— В результате ДТП водитель и пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе полиции. — В настоящее время личность пассажира устанавливается.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Накануне днём на трассе Ярославль — Углич образовалась пробка. Прямо во время движения загорелся пассажирский автобус.