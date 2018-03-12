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«МегаФон» получил награду за самый быстрый мобильный интернет в России

12 марта 2018 08:59
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МегаФон, награды, скоростной интернет

На правах рекламы

В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной связи» от компании Ookla®, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета.

По результатам замеров скорости доступа в интернет российскими пользователями через приложение Speedtest® от Ookla за второй–третий квартал 2017 года, «МегаФон» показал самые высокие скорости в стране среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных на устройство в Москве составила — 40,34 Мб/с, в Санкт-Петербурге — 26,77 Мб/с, по России — 25,04 Мб/с. В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 900 000 тестов скорости через сети всех операторов с 1 200 000 устройств с поддержкой LTE.

 — «МегаФон» традиционно уделяет особое внимание качеству связи и стремится предоставить своим абонентам доступ в интернет на самых высоких скоростях. В мае 2012 года мы первыми в России запустили 4G LTE, а в феврале 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. 8 августа 2017 года мы одними из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. При этом «МегаФон» построил больше базовых станций, чем любой другой российский оператор. Результаты миллионов замеров скорости с использованием приложения Speedtest от Ookla подтверждают наше лидерство в России, Москве и Санкт-Петербурге, и мне очень приятно получить сегодня эту награду, — комментирует директор по стратегическому маркетингу «МегаФона» Святослав Горбань.

 — Благодаря миллионам тестов Speedtest каждый день Ookla разработала надежный и всеобъемлющий обзор мировой интернет производительности. Мы с удовольствием признаем «МегаФон» самой быстрой мобильной сетью в России на основе нашего тщательного анализа. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», основанной на пользовательском опыте их абонентов, — отметил директор Ookla Эрик Эмерсон.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением № 1 для тестирования скорости интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.

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