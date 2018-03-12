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В Ярославле на этой неделе будет плюсовая температура. Но один день
12 марта 2018 06:42
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Наконец-то весна! Пусть вокруг еще снег, но зима потихоньку сдаётся. Уже на этой неделе в Ярославле будет плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2 градусов. Правда, всего на один день. Повышение температуры синоптики обещают в среду. Потепление принесёт южный ветер.
— Будет преимущественно облачно, пройдёт небольшой снег, а температура воздуха ожидается в рамках климата, — говорят специалисты центра «Фобос».
Потом, правда, температура снова пойдёт в минус, но уже ненадолго. С двадцатых чисел мы почувствуем весну как следует — там уже будет дальше только плюс.
Ну что ж, прогнозы синоптиков совпадают с прогнозами котиков. Уж если пушистые вылезли греться на подоконники, значит, всё, началось!
Фото: Ольга Прохорова
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