В Ярославле на этой неделе будет плюсовая температура. Но один день

Солнце уже совсем весеннее!

Наконец-то весна! Пусть вокруг еще снег, но зима потихоньку сдаётся. Уже на этой неделе в Ярославле будет плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2 градусов. Правда, всего на один день. Повышение температуры синоптики обещают в среду. Потепление принесёт южный ветер.

— Будет преимущественно облачно, пройдёт небольшой снег, а температура воздуха ожидается в рамках климата, — говорят специалисты центра «Фобос».

Потом, правда, температура снова пойдёт в минус, но уже ненадолго. С двадцатых чисел мы почувствуем весну как следует — там уже будет дальше только плюс.

Ну что ж, прогнозы синоптиков совпадают с прогнозами котиков. Уж если пушистые вылезли греться на подоконники, значит, всё, началось!