Мэрия Ярославля ищет человека, способного любить и сострадать

Объявление дала глава двух районов Любовь Сурова

Глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова дала объявление в «Фейсбук». Через соцсети руководитель двух центральных районов Ярославля ищет себе первого зама.

«Технические» требования к кандидату стандартны — высшее образование, стаж муниципальной службы не менее четырёх лет или по специальности не менее пяти, опыт руководящей работы.

Интересны требования к кандидату как к личности: «Быть сильным, но уметь сострадать; идти вперёд, но не по головам; любить людей и не ждать взаимности».

— Неповторимый жизненный и профессиональный опыт гарантирую! — обещает Любовь Сурова и заинтересовавшихся просит писать в личные сообщения. Размер зарплаты публично не говорит.

Есть в городе не менее важная и ответственная работа. На миллиард.