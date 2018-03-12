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Мэрия Ярославля ищет человека, способного любить и сострадать
12 марта 2018 07:31
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Глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова дала объявление в «Фейсбук». Через соцсети руководитель двух центральных районов Ярославля ищет себе первого зама.
«Технические» требования к кандидату стандартны — высшее образование, стаж муниципальной службы не менее четырёх лет или по специальности не менее пяти, опыт руководящей работы.
Интересны требования к кандидату как к личности: «Быть сильным, но уметь сострадать; идти вперёд, но не по головам; любить людей и не ждать взаимности».
— Неповторимый жизненный и профессиональный опыт гарантирую! — обещает Любовь Сурова и заинтересовавшихся просит писать в личные сообщения. Размер зарплаты публично не говорит.
Есть в городе не менее важная и ответственная работа. На миллиард.
Фото: Любовь Сурова/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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