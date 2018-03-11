Атака на СМИ: мошенники создали «ВКонтакте» клонов известных рыбинских журналистов

Ульяна Лебединская просит не верить лжестраничке

Сразу у нескольких журналистов в Рыбинске сегодня в один момент появились двойники. Во «ВКонтакте» кто-то создал странички-клоны сотрудников изданий. На страничках — фото с аватарок настоящих страниц, один-два подписчика. В личку знакомым журналистов посыпалось одно и то же: «Приветик! Как дела?».

Клонов создали нескольким журналистам, в их числе — Марина Морозова, Ульяна Лебединская. Двойник во «ВКонтакте» появился и у начальника пресс-службы рыбинской администрации Юлии Кремлёвой.

— От моего имени написали 20 людям. Мы разбираемся, кто это сделал, — рассказала Ульяна Лебединская.

Мошенники, поздоровавшись, просят номер телефона, а потом — перевести деньги на карточку.