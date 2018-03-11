Весна, коты прилетели. Пушистый фоторепортаж

Нахохлились!

Мороз нас уже не обманет. Пусть нос еще пощипывает, но в воздухе уже пахнет весной. И первыми это почувствовали ярославские коты. Выползли на солнце греть бока. Обсидели нагревшиеся подоконники и балконы.

Как встречают весну коты, смотрите в нашем тёплом и пушистом фоторепортаже.

Весна близко!

- Присаживайтесь.

Дневной дозор на посту

Ну и солнце! Жмуришься и жмуришься...

Протаявших дорожек ещё нет - приходится жаться к стенам домов