Весна, коты прилетели. Пушистый фоторепортаж

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Фоторепортаж
Мороз нас уже не обманет. Пусть нос еще пощипывает, но в воздухе уже пахнет весной. И первыми это почувствовали ярославские коты. Выползли на солнце греть бока. Обсидели нагревшиеся подоконники и балконы.
Как встречают весну коты, смотрите в нашем тёплом и пушистом фоторепортаже.
Фото: Инга Сафронова
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