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В Ярославле назвали самые убитые дороги: список

11 марта 2018 15:15
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дороги, ямы, Ярославль

Участники группы «Дороги Ярославля» в Фейсбуке составили рейтинг самых убитых дорог города. Разбили по районам. Список получился внушительным. 

— Давайте поможем мэрии составить карту ярославских убитых дорог, ямы на которых достигли неприличных размеров и ездить по этим дорогам решительно невозможно, — написал инициатор акции Vlad Suvorov и добавил хештег #кузнецовпомоги (Михаил Кузнецов — директор ДГХ Ярославля).

Список самых ужасных дорог:

Брагино

  • Большая Норская;
  • Тутаевское шоссе;
  • Ленинградский проспект;
  • Панина (обе стороны от Ленинградки до Труфанова);
  • Бабича (от Ленинградки до Строителей);
  • Громова (вся);
  • Дублеры Ленинградки;
  • Пионерская;
  • проспект Октября.

Заволжский район

  • Машиностроителей;
  • Сосновая;
  • Спартаковская.

Перекоп

  • Носкова; 
  • Закгейма.

Дядьково — Липовая

  • Ярославская;
  • Тормозное шоссе (особенно в районе Корабельной);
  • Индустриальная;
  • Попова; 
  • Щепкина.

Пятёрка

  • Чкалова;
  • Автозаводская;
  • Либкнехта; 
  • Чехова;
  • Угличская (от кольца Пятерки до Добрынина).

Другие районы

  • Магистральная;
  • Павлова;
  • Слепнева;
  • Менделеева;
  • Пожарского; 
  • Ньютона.

Как думаете, сколько ям на самой разбитой дороге Ярославля? Не гадайте, просто посмотрите на цифры этого рейтинга.

Ольга Прохорова
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Фото: Vlad Suvorov, Дороги Ярославля/facebook.com
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