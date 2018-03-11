В Ярославле назвали самые убитые дороги: список

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Обзор
Участники группы «Дороги Ярославля» в Фейсбуке составили рейтинг самых убитых дорог города. Разбили по районам. Список получился внушительным.
— Давайте поможем мэрии составить карту ярославских убитых дорог, ямы на которых достигли неприличных размеров и ездить по этим дорогам решительно невозможно, — написал инициатор акции Vlad Suvorov и добавил хештег #кузнецовпомоги (Михаил Кузнецов — директор ДГХ Ярославля).
Список самых ужасных дорог:
Брагино
Заволжский район
Перекоп
Дядьково — Липовая
Пятёрка
Другие районы
Как думаете, сколько ям на самой разбитой дороге Ярославля? Не гадайте, просто посмотрите на цифры этого рейтинга.
Фото: Vlad Suvorov, Дороги Ярославля/facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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