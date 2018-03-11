В Ярославле назвали самые убитые дороги: список

Ищем самые дырявые дороги

Участники группы «Дороги Ярославля» в Фейсбуке составили рейтинг самых убитых дорог города. Разбили по районам. Список получился внушительным.

— Давайте поможем мэрии составить карту ярославских убитых дорог, ямы на которых достигли неприличных размеров и ездить по этим дорогам решительно невозможно, — написал инициатор акции Vlad Suvorov и добавил хештег #кузнецовпомоги (Михаил Кузнецов — директор ДГХ Ярославля).

Список самых ужасных дорог:

Брагино

Большая Норская;

Тутаевское шоссе;

Ленинградский проспект;

Панина (обе стороны от Ленинградки до Труфанова);

Бабича (от Ленинградки до Строителей);

Громова (вся);

Дублеры Ленинградки;

Пионерская;

проспект Октября.

Заволжский район

Машиностроителей;

Сосновая;

Спартаковская.

Перекоп

Носкова;

Закгейма.

Дядьково — Липовая

Ярославская;

Тормозное шоссе (особенно в районе Корабельной);

Индустриальная;

Попова;

Щепкина.

Пятёрка

Чкалова;

Автозаводская;

Либкнехта;

Чехова;

Угличская (от кольца Пятерки до Добрынина).

Другие районы

Магистральная;

Павлова;

Слепнева;

Менделеева;

Пожарского;

Ньютона.

Как думаете, сколько ям на самой разбитой дороге Ярославля? Не гадайте, просто посмотрите на цифры этого рейтинга.