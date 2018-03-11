Ярославцев приглашают сняться в ролике для взрослых

Для тех, кто уже сам принимает решения

В этом году ярославцев на выборы зазывают оригинально. Для повышения явки используют и провокационные методы.

Теперь предлагают сделать ролик «для взрослых». На сайте проекта «Хочешь по-взрослому?» можно создать видео с собственным изображением. Ролик рассказывает о том, что уже можно делать взрослому человеку. А в конце, конечно, выводит к мысли о том, что взрослый человек может прийти и на выборы, чтобы проголосовать за будущего президента страны.

— Герой клипа пользуется всеми преимуществами жизни после 18 лет: водит автомобиль, делает татуировку, участвует в откровенной фотосессии, пьет в баре, знакомится в клубе и... голосует на избирательном участке, — рассказывают авторы идеи.

Для интереса к выборам используют и известных персон. Так, ярославцев призывает прийти на участки Елена Летучая.