Подробности ночного ДТП на окружной: пострадавших из «Лады-Приоры» вытаскивали спасатели

Машины разбились всмятку

Стали известны подробности смертельного ДТП на окружной дороге в Ярославле. Как выяснилось, в «Ладе-Приоре» тоже пострадали люди.

Водителя и девушку сильно зажало.

— Водитель был где-то под рулём. Их из машины доставали спасатели. Парень сильно кричал, когда его вытаскивали. На заднем сиденье тоже кто-то был. А девушка от шока просто онемела, — рассказал очевидец произошедшего Максим Зашивалов.

Авария случилась около полуночи. «Лада-Приора» столкнулась на окружной с вылетевшей на встречку «четырнадцатой». От удара погиб молодой водитель «четырнадцатой».