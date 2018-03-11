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Подробности ночного ДТП на окружной: пострадавших из «Лады-Приоры» вытаскивали спасатели
11 марта 2018 10:52
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Стали известны подробности смертельного ДТП на окружной дороге в Ярославле. Как выяснилось, в «Ладе-Приоре» тоже пострадали люди.
Водителя и девушку сильно зажало.
— Водитель был где-то под рулём. Их из машины доставали спасатели. Парень сильно кричал, когда его вытаскивали. На заднем сиденье тоже кто-то был. А девушка от шока просто онемела, — рассказал очевидец произошедшего Максим Зашивалов.
Авария случилась около полуночи. «Лада-Приора» столкнулась на окружной с вылетевшей на встречку «четырнадцатой». От удара погиб молодой водитель «четырнадцатой».
Фото: Vadim Ignatov, Первый Ярославский Автопортад "АВТОПОРТАЛ76.РУ"/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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