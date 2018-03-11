Испытание на честность: в Ярославле проверили КОИБы

Проверка прошла в условиях, как на настоящих выборах

В Ярославле вовсю готовятся к президентским выборам. Сейчас проверяют технику. Международные наблюдатели и ярославские общественники оценили работу КОИБов.

Всё прошло в ДК имени Добрынина. Сюда пришли представители региональных отделений политических партий, доверенные лица кандидатов на должность президента, председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин, уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, международные наблюдатели ОБСЕ, сисадмины избиркомов.

— Мы тестируем и демонстрируем работу комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут установлены на избирательных участках в крупных городах региона, — рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

Пробное голосование прошло, как на настоящих выборах. После машин голоса пересчитали люди — всё сошлось.

Выборы президента пройдут 18 марта. Для Ярославля напечатали более миллиона бюллетеней.