Смертельное ДТП на окружной: погиб молодой водитель, пассажир в больнице

Одну из машин выбросило на встречку

Сегодня около полуночи страшная авария произошла на окружной дороге, у поворота на Ивняки. Здесть столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ 14-ой модели.

Удар был сильный — в «четырнадцатой» погиб водитель. Пассажира увезли на «скорой». Очевидцы произошедшего рассказали, как случилась авария.

- «Приора» ехала в сторону Московского. В ней было три человка — водитель, девушка на переднем пассажирском сидении и молодой человек сзади. А в «четырнадцатой» — парень и водитель (он погиб), — рассказал Максим Заживалов. — У пассажира переломаны ноги и что-то с лицом.

В «Приоре» все остались целы.

- Девушка сидела, смотрела перед собой и молчала... — рассказали очевидцы.

Причины, почему «четырнадцатую» выбросило на встречку, пока неизвестны.

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