В Ярославле устроят фестиваль косплея

Ярославцев зовут принарядиться в любимых героев

Большой и яркий фестиваль азиатской культуры приедет в Ярославль. На нём соберутся любители косплея всех возможных фильмов, но в большинстве своём японских комиксов.

— Седьмой год подряд мы объединяем косплееров, фотографов, дизайнеров, художников, танцоров, музыкантов и всех творческих людей. Фестиваль ежегодно собирает ценителей азиатской музыки, анимации, графики и японской уличной моды, — рассказывают о себе организаторы.

В этом году темой фестиваля станет Токио. Также на фестивале устроят конкурс костюмов на лучший косплей и пройдут внеконкурсные выступления косплееров. Здесь же развернётся фотоугол со всевозможной атрибутикой для гостей фестиваля, кто не так основательно подготовит свой костюм. Пройдёт «Festival of Asian Popular culture» в Ярославле 14 и 15 апреля.

Из ближайших крутых фестивалей в Ярославской области ждут «Один в один» в Рыбинске, куда съедутся двойняшки и тройняшки.