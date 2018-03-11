В Ярославле устроят фестиваль косплея

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Большой и яркий фестиваль азиатской культуры приедет в Ярославль. На нём соберутся любители косплея всех возможных фильмов, но в большинстве своём японских комиксов.
— Седьмой год подряд мы объединяем косплееров, фотографов, дизайнеров, художников, танцоров, музыкантов и всех творческих людей. Фестиваль ежегодно собирает ценителей азиатской музыки, анимации, графики и японской уличной моды, — рассказывают о себе организаторы.
В этом году темой фестиваля станет Токио. Также на фестивале устроят конкурс костюмов на лучший косплей и пройдут внеконкурсные выступления косплееров. Здесь же развернётся фотоугол со всевозможной атрибутикой для гостей фестиваля, кто не так основательно подготовит свой костюм. Пройдёт «Festival of Asian Popular culture» в Ярославле 14 и 15 апреля.
Из ближайших крутых фестивалей в Ярославской области ждут «Один в один» в Рыбинске, куда съедутся двойняшки и тройняшки.
Фото: FAP 2018 / vk.com
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