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Водитель всем известного такси в Ярославле попал на камеры, катаясь по встречке
10 марта 2018 20:38
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Да-да, снова они. Водитель всем известного такси в Ярославле снова устроил опасный манёвр на дороге. Машина перевозчика выскочила на встречку и катила по ней перед поворотом налево.
— Такси, полное пассажиров! — рассказывает ярославец, ехавший в это время навстречу такси, но в своей полосе.
Водителю, на видеорегистратор которого попал запрещённый манёвр таксиста, пришлось тормозить, чтобы не столкнуться. После произошедшего ярославец даже остановил машину, чтобы перевести дух.
Кстати, машины этого такси уже влетали в другие автомобили в Ярославле, сталкивались друг с другом и даже таранили отделение «Почты России».
Фото: Ярославский автопортал 76 / vk.com
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