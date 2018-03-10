Водитель всем известного такси в Ярославле попал на камеры, катаясь по встречке

Таксист ехал по встречке

Да-да, снова они. Водитель всем известного такси в Ярославле снова устроил опасный манёвр на дороге. Машина перевозчика выскочила на встречку и катила по ней перед поворотом налево.

— Такси, полное пассажиров! — рассказывает ярославец, ехавший в это время навстречу такси, но в своей полосе.

Водителю, на видеорегистратор которого попал запрещённый манёвр таксиста, пришлось тормозить, чтобы не столкнуться. После произошедшего ярославец даже остановил машину, чтобы перевести дух.

Кстати, машины этого такси уже влетали в другие автомобили в Ярославле, сталкивались друг с другом и даже таранили отделение «Почты России».