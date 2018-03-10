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Город

У многоэтажки в Ярославле под тяжестью нечищенного льда обрушился водосток

10 марта 2018 19:20
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водовод, Ярославль, лёд

Нечищенный с крыш лёд из угрозы превратился в реальную беду. У многоэтажки в Ярославле под тяжестью сосулек обвалился водосток.

Глыбы льда вместе с кусками металлической трубы летели вниз, упав в десяти метрах от дома на дорогу, где в это время шли люди. Всё произошло на проспекте Дзержинского у дома №3.

— Полная льда труба упала всей своей ледяной массой на дорогу в метре от проходящих ребят. Хорошо, что не убило никого, — рассказывает жительница дома Анна Воронцова. — Плохо, что таких труб у моего дома много. И у других домов тоже. И дети здесь ходят часто, да и многие взрослые, как ни странно, хотят жить. Сглазила я свою управляющую компанию — и снег чистили зимой, и сосульки сбивали. А весной сплоховали.

Ярославна уверяет, что труба не гнилая, даже, наоборот, недавно заменённая. Женщина планирует достучаться до властей через портал «Делаем вместе».

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Анна Воронцова / facebook.com
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