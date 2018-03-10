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Город

У мэра Ярославля Владимира Слепцова появится новый первый заместитель

10 марта 2018 18:16
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мэрия, чиновник, Ярославль

В мэрии Ярославля ожидается прибавление — в ближайшее время назначат нового первого заместителя Владимира Слепцова.

Об этом сообщил телеграм-канал «Около Ярославля». В кулуарах говорят, что это будет очень интересный персонаж, но власти пока не рассказывают кто именно.

Начальник управления информационный политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов пообещал дать комментарии на рабочей неделе и отметил, что в любом случае первого зама должен утвердить муниципалитет.

— На прошлом заседании не рассматривался подобный вопрос, — заключил Бадалов.

Источник в мэрии, который пожелал остаться неназванным, утверждает, что замом будет кто-то новый, не из существующей команды. Ранее эту должность занимал Сергей Тарасов, который в конце декабря написал заявление об уходе.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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