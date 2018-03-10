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Бешеные суммы: ярославцы получили квитанции за коммуналку, завышенные в разы
10 марта 2018 13:12
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Февральские квитанции за коммуналку напугали жителей Ярославской области. Из разных городов региона люди жалуются на счета не просто большие, а гигантские. Люди получили суммы в квитанциях в два–три, а то и четыре раза выше привычных.
— Мне квитанция за однокомнатную квартиру, в которой никто не живёт уже несколько месяцев, пришла в десять тысяч рублей, — рассказывает Анна Балшина. — Посчитали по среднему показателю на расход воды, притом что у меня стоят счётчики.
Обычно ярославне зимой приходит счёт меньше семи тысяч рублей. В этой же квитанции, уверяет женщина, ошибки по расчётам во всех показателях.
— В этой квитанции посчитан повышающий коэффициент на воду из-за отсутствия приборов учёта, — поясняет депутат муниципалитета Олег Ненилин, специалист в сфере ЖКХ.
Подобные ошибки с расчётами именно в графе воды оказались также у жителей Рыбинска.
— Прислали квиток за квартиру, там теперь нет воды и отопления. А через несколько дней пришёл другой, там — за воду и отопление, капитальный ремонт. Всё бы хорошо, только за воду посчитали по среднему, а у меня давным-давно счётчики. Сумма вышла раза в четыре больше, — жалуются люди в «Подслушано в Рыбинске».
В одном из районов Ярославля сообщали о квитанции со счётом в 20 тысяч рублей. По всем подобным случаям необходимо в индивидуальном порядке разбираться с ТСЖ либо управляющей компанией.
Напомним, о том, что ярославцам придут гигантские счета, власти предупреждали ещё с прошлого года. Вот только эти счета стали приходить всем подряд.
Фото: Ольга Прохорова
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