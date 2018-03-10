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Ярославца «развели» на 136 тысяч через сайт бесплатных объявлений
10 марта 2018 12:53
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Жителя Заволжского района в Ярославле обманули через сайт бесплатных объявлений. 38-летний мужчина хотел купить квадроцикл и наткнулся на выгодное объявление — за хорошую машину просили 136 тысяч рублей. Ярославец перевёл эти деньги на карту продавцу, даже не посмотрев квадроцикл вживую.
— Заинтересовавшись информацией на сайте бесплатных объявлений, он решил квадроцикл приобрести и перевел деньги. Товар ему доставлен не был, денежные средства не возвращены. Сотовый телефон продавец отключил, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Следственный отдел полиции по Заволжскому району начал проверку по факту мошенничества. Следователи настоятельно просят никогда не переводить предоплату за покупки с сайтов бесплатных объявлений.
В Ярославле от полиции скрыли подозрительную сумку, найденную в торговом центре.
Фото: Дмитрий Соколов / vk.com
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