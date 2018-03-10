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В Ярославле третьи сутки ищут владельца машины, потерявшего ключи
10 марта 2018 08:04
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В Ярославле автовладельцы уже два дня пытаются сделать доброе дело, но у них никак не выходит. Дело в том, что на улице нашли ключи от автомобиля «Рено», но на владельца этой иномарки выйти никак не могут.
— Ключи найдены во дворе дома №43 по улице Гагарина, — написала 8 марта в сообществе «Ярославский автопортал 76» Любовь Ускова. — Сегодня поиски продолжаются! Пол-Нефтестроя объездила, ни одна сигналка у «реношек» не сработала.
Ярославна во всех соцсетях опубликовала объявления и просит владельца машины отозваться и всё-таки забрать свои ключи.
Накануне на окружной в Ярославле разбились четыре машины.
Фото: Любовь Ускова / vk.com
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