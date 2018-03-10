В Ярославле третьи сутки ищут владельца машины, потерявшего ключи

Владелец ключей, отзовись

В Ярославле автовладельцы уже два дня пытаются сделать доброе дело, но у них никак не выходит. Дело в том, что на улице нашли ключи от автомобиля «Рено», но на владельца этой иномарки выйти никак не могут.

— Ключи найдены во дворе дома №43 по улице Гагарина, — написала 8 марта в сообществе «Ярославский автопортал 76» Любовь Ускова. — Сегодня поиски продолжаются! Пол-Нефтестроя объездила, ни одна сигналка у «реношек» не сработала.

Ярославна во всех соцсетях опубликовала объявления и просит владельца машины отозваться и всё-таки забрать свои ключи.