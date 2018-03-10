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Ворвался в дом и украл бензопилу: ярославская полиция задержала молодого мужчину
9 марта 2018 22:02
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Ярославская полиция задержала 30-летнего мужчину, который обокрал частный дом в Заволжском районе в посёлке Варакино. Вор разбил окно и украл бензопилу. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого.
- Мужчина дал признательные показания. Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, - рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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