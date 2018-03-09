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Снова 16: ярославская футболистка, играющая за «Валенсию», отмечает свой день рождения
9 марта 2018 21:07
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Сегодня день рождения отмечает ярославская футболистка, которая точно смогла бы сняться в фильме «Играй, как Бэкхем». Надя Карпова играет даже круче, чем Бэкхем. Не зря знаменитый Месси включил нашу землячку в свою команду. Наде сегодня исполнилось 23 года. Такая молодая, но она уже заключила контракт с испанским клубом «Валенсия» и является лучшим игроком в женской сборной России по футболу.
— Сегодня мне 16, — пошутила Надя Карпова в своём Instagram.
В соцсетях нашу Надю Карпову уже поздравили многие известные футболисты, в том числе игрок сборной России Александр Кержаков.
Фото: Надя Карпова/Vk.com
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