Снова 16: ярославская футболистка, играющая за «Валенсию», отмечает свой день рождения

Надя — лучший игрок сборной России

Сегодня день рождения отмечает ярославская футболистка, которая точно смогла бы сняться в фильме «Играй, как Бэкхем». Надя Карпова играет даже круче, чем Бэкхем. Не зря знаменитый Месси включил нашу землячку в свою команду. Наде сегодня исполнилось 23 года. Такая молодая, но она уже заключила контракт с испанским клубом «Валенсия» и является лучшим игроком в женской сборной России по футболу.

— Сегодня мне 16, — пошутила Надя Карпова в своём Instagram.

В соцсетях нашу Надю Карпову уже поздравили многие известные футболисты, в том числе игрок сборной России Александр Кержаков.