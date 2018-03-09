Осторожно, убьёт! Огромные сосульки свисают с крыш прямо над детской поликлиникой

Ярославцы боятся ходить рядом с этим домом

Это какой-то ледниковый период. На дворе март, а такое впечатление, что январь. Особенно, если посмотришь на крыши домов. То тут, то там свисают гигантские сосульки. Очень страшно ходить на улице 8 Марта, 11. Там с балконов свисают даже не сосульки, а огромные ледяные глыбы. Которые, если упадут вниз, живого места не оставят.

— А внизу детская поликлиника, — рассказывает ярославец Евгений Васильев, поделившийся фотографиями в соцсетях.

Мы надеемся, это фотография заинтересует мэра Ярославля Владимира Слепцова. Ведь он знает, насколько опасны «сосули». А всё потому, что падают по касательной.