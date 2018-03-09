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Осторожно, убьёт! Огромные сосульки свисают с крыш прямо над детской поликлиникой
9 марта 2018 18:11
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Это какой-то ледниковый период. На дворе март, а такое впечатление, что январь. Особенно, если посмотришь на крыши домов. То тут, то там свисают гигантские сосульки. Очень страшно ходить на улице 8 Марта, 11. Там с балконов свисают даже не сосульки, а огромные ледяные глыбы. Которые, если упадут вниз, живого места не оставят.
— А внизу детская поликлиника, — рассказывает ярославец Евгений Васильев, поделившийся фотографиями в соцсетях.
Мы надеемся, это фотография заинтересует мэра Ярославля Владимира Слепцова. Ведь он знает, насколько опасны «сосули». А всё потому, что падают по касательной.
Фото: Евгений Васильев/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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