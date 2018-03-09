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На ЮЗОД в Ярославле собралась большая пробка: в чём причина
9 марта 2018 18:01
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Около часа назад на Нефтестрое произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Внедорожник въехал в легковушку сзади. Авария произошла на окружной дороге в сторону Нефтестроя. По сообщению очевидцев, пострадавших нет, машины лишь слегка задели друг друга.
— Собирается большая пробка, — передаёт с места событий Ирина Урычева-Шохина.
Автовладельцам лучше искать пути объезда.
Фото: Ирина Урычева-Шохина
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