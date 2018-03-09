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ДТП из четырёх машин в Рыбинске: в чём причина массовой аварии
9 марта 2018 15:57
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ДТП с участием сразу четырёх автомобилей произошло в Рыбинске. Там столкнулись «Хёндай», ВАЗ, «Хонда» и «Фольксваген».
— Водитель ВАЗа не успел затормозить и врезался в «Хёндай». Сзади в отечественную машину въехала «Хонда», — передаёт телеканал «Рыбинск-40».
«Хёндай» спереди задел «Фольксваген», который, видимо, не рассчитал траекторию, объезжая аварию.
Три машины получили серьёзные повреждения. А вот люди, к счастью, не пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
За последние дни в Ярославской области произошло несколько серьёзных аварий. А вчера вечером на трассе М-8 пешехода раздавил грузовик.
Фото: Рыбинск-40
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