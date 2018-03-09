ДТП из четырёх машин в Рыбинске: в чём причина массовой аварии

Машины получили серьёзные повреждения

ДТП с участием сразу четырёх автомобилей произошло в Рыбинске. Там столкнулись «Хёндай», ВАЗ, «Хонда» и «Фольксваген».

— Водитель ВАЗа не успел затормозить и врезался в «Хёндай». Сзади в отечественную машину въехала «Хонда», — передаёт телеканал «Рыбинск-40».

«Хёндай» спереди задел «Фольксваген», который, видимо, не рассчитал траекторию, объезжая аварию.

Три машины получили серьёзные повреждения. А вот люди, к счастью, не пострадали. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

За последние дни в Ярославской области произошло несколько серьёзных аварий. А вчера вечером на трассе М-8 пешехода раздавил грузовик.