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Мама сбитой на «проклятом» перекрёстке девочки: «Виновник ДТП даже не попросил прощения»
9 марта 2018 14:36
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Восьмилетняя девочка, которую на проспекте Машиностроителей сбил пьяный лихач, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала её мама Мария Ильина.
— Дочка находится под наблюдением врачей. Сейчас всё нормально, — говорит мама девочки.
Мария рассказала, что в курсе, что мужчину, который сбил их с дочкой, отпустили.
— Знаю, что выпустили... К сожалению, в нашей стране такой принцип: не убил — езжай дальше... А я не сомневаюсь, что сядет и поедет, — сказала Мария.
Также рассказала она и о том, что виновник аварии даже не попытался связаться с ней и попросить прощения за случившееся. Мария ещё раз выразила огромную благодарность очевидцам, которые кинулись в погоню за виновником ДТП, после того, как он попытался скрыться.
Авария произошла 5 марта вечером на проспекте Машиностроителей. Водитель на иномарке сбил Марию и её дочку, когда те переходили дорогу на зелёный свет.
Фото: "ЯрНет"
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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