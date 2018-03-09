Мама сбитой на «проклятом» перекрёстке девочки: «Виновник ДТП даже не попросил прощения»

Водитель попытался скрыться

Восьмилетняя девочка, которую на проспекте Машиностроителей сбил пьяный лихач, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала её мама Мария Ильина.

— Дочка находится под наблюдением врачей. Сейчас всё нормально, — говорит мама девочки.

Мария рассказала, что в курсе, что мужчину, который сбил их с дочкой, отпустили.

— Знаю, что выпустили... К сожалению, в нашей стране такой принцип: не убил — езжай дальше... А я не сомневаюсь, что сядет и поедет, — сказала Мария.

Также рассказала она и о том, что виновник аварии даже не попытался связаться с ней и попросить прощения за случившееся. Мария ещё раз выразила огромную благодарность очевидцам, которые кинулись в погоню за виновником ДТП, после того, как он попытался скрыться.

Авария произошла 5 марта вечером на проспекте Машиностроителей. Водитель на иномарке сбил Марию и её дочку, когда те переходили дорогу на зелёный свет.