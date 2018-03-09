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Не нужны нам пески каких-нибудь Эмиратов: министр культуры агитирует ярославцев отдыхать в России
9 марта 2018 11:03
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Ярославль посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Его визит запомнился не столько обсуждением будущего Волковского театра, сколько яркой фразой. Министр агитировал ярославцев да и всех жителей нашей страны не менять русские просторы на заграничные пляжи.
— Мы должны сделать модными и популярными путешествия по нашей стране. Это наша природа, наша история, наша культура. Не меняйте нашу Родину на пески каких-нибудь Эмиратов, — сказал Мединский на встрече с журналистами в Ярославле.
Путешествия по России и правда стали более популярны. 76.ru рассказывал о молодой семье, которая бросила работу, чтобы на машине проехать всю страну. А вот в тех же самых Эмиратах недавно произошёл несчастный случай с туристкой из Рыбинска.
Фото: Влада Любимовская
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