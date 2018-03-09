Не нужны нам пески каких-нибудь Эмиратов: министр культуры агитирует ярославцев отдыхать в России

Отдых в России надо сделать модным

Ярославль посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Его визит запомнился не столько обсуждением будущего Волковского театра, сколько яркой фразой. Министр агитировал ярославцев да и всех жителей нашей страны не менять русские просторы на заграничные пляжи.

— Мы должны сделать модными и популярными путешествия по нашей стране. Это наша природа, наша история, наша культура. Не меняйте нашу Родину на пески каких-нибудь Эмиратов, — сказал Мединский на встрече с журналистами в Ярославле.

Путешествия по России и правда стали более популярны. 76.ru рассказывал о молодой семье, которая бросила работу, чтобы на машине проехать всю страну. А вот в тех же самых Эмиратах недавно произошёл несчастный случай с туристкой из Рыбинска.