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Ярославцев возмутил автохам, катающийся по улице Кирова
9 марта 2018 10:42
7 061 16
Что за наглость? Ярославцы были возмущены некорректным поведением автовладельца, который на своей иномарке катался по улице Кирова. За рулём машины был молодой человек. Он проехался по всей улице и вывернул на проезжую часть прямо на пешеходном переходе у Знаменской башни. Но и это ещё не всё. Очевидцы говорят: из окна на пассажирском месте рядом с водителем высунулся друг автохама, он размахивал руками и что-то кричал. Оба молодых человека вели себя вызывающе.
— Надо с номерами в ГИБДД обращаться, пусть там этим крутым настоящим мужчинам разъяснят ПДД, если у них вообще есть водительское удостоверение, — возмущается Артур Галимуллин.
— Дешёвые понты, — пишет в соцсетях Дмитрий Самаренков.
Машины регулярно катаются по улице Кирова, хотя она уже давно является пешеходной. Водителей не смущают ни предупреждения, ни штрафы.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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