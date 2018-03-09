Ярославцев возмутил автохам, катающийся по улице Кирова

Молодые люди пренебрегли ПДД

Что за наглость? Ярославцы были возмущены некорректным поведением автовладельца, который на своей иномарке катался по улице Кирова. За рулём машины был молодой человек. Он проехался по всей улице и вывернул на проезжую часть прямо на пешеходном переходе у Знаменской башни. Но и это ещё не всё. Очевидцы говорят: из окна на пассажирском месте рядом с водителем высунулся друг автохама, он размахивал руками и что-то кричал. Оба молодых человека вели себя вызывающе.

— Надо с номерами в ГИБДД обращаться, пусть там этим крутым настоящим мужчинам разъяснят ПДД, если у них вообще есть водительское удостоверение, — возмущается Артур Галимуллин.

— Дешёвые понты, — пишет в соцсетях Дмитрий Самаренков.

Машины регулярно катаются по улице Кирова, хотя она уже давно является пешеходной. Водителей не смущают ни предупреждения, ни штрафы.