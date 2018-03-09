В Ярославской области «девятка» сбила двух человек

Обстоятельства ДТП уточняются

В Угличском микрорайоне «девятка» сбила двух человек. ДТП произошло 8 марта в 17:20 на Успенской площади.

— В результате аварии два человека получили травмы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Пешеходам потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 76.ru рассказывал о резонансном ДТП на проспекте Машиностроителей, где пьяный лихач сбил маму с ребёнком.