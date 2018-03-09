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В Ярославской области «девятка» сбила двух человек
9 марта 2018 09:14
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В Угличском микрорайоне «девятка» сбила двух человек. ДТП произошло 8 марта в 17:20 на Успенской площади.
— В результате аварии два человека получили травмы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Пешеходам потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее 76.ru рассказывал о резонансном ДТП на проспекте Машиностроителей, где пьяный лихач сбил маму с ребёнком.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 08.03.2018 «Обвал грунта и жертвы»: что на самом деле произошло в Ярославле на Московском проспекте
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