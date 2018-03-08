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В Ярославле покупателя «Рено Логан» мошенник кинул на 161 тысячу
8 марта 2018 17:16
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В Ярославле 26-летний парень перевёл мошеннику 161 тысячу рублей. Мужчина нашёл на сайте объявлений недорогой «Рено Логан». Машина очень понравилась, но чтобы её купить продавец потребовал предоплату.
— Как только мужчина отправил деньги, продавец перестал выходить на связь, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
Сейчас полицейские завели уголовное дело, они пытаются найти преступника.
Продолжают мошенники в Ярославле обворовывать и пенсионеров. Но не дремлют и полицейские — недавно они задержали ещё двух преступниц.
Фото: Александра Савельева
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