В Ярославле покупателя «Рено Логан» мошенник кинул на 161 тысячу

Мужчина присмотрел себе на сайте объявлений машину

В Ярославле 26-летний парень перевёл мошеннику 161 тысячу рублей. Мужчина нашёл на сайте объявлений недорогой «Рено Логан». Машина очень понравилась, но чтобы её купить продавец потребовал предоплату.

— Как только мужчина отправил деньги, продавец перестал выходить на связь, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.

Сейчас полицейские завели уголовное дело, они пытаются найти преступника.

Продолжают мошенники в Ярославле обворовывать и пенсионеров. Но не дремлют и полицейские — недавно они задержали ещё двух преступниц.