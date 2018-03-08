В пятёрке лучших: ярославские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ

В Ярославле школьники стали лучше сдавать химию, информатику и обществознание

В Ярославле власти похвастались достижениями школьников. Они стали лучше сдавать ЕГЭ. Это стало известно из отчёта городских чиновников о социальной политике за 2017 год.

— Ярославль входит в первую пятерку городов России с лучшими показателями сдачи ЕГЭ по оценкам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, — говорится в документе. — В прошлом году число 100-бальных результатов на едином государственном экзамене увеличилось на шесть.

Лучше стали сдавать химию, информатику и обществознание. Всего в 2017-м 100 баллов получили 36 ярославских выпускников.

Сдавать ЕГЭ недавно за парты посадили и депутатов. Своими впечатлениями от сдачи экзамена поделился председатель муниципалитета Артур Ефремов.