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В пятёрке лучших: ярославские школьники стали лучше сдавать ЕГЭ
8 марта 2018 16:58
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В Ярославле власти похвастались достижениями школьников. Они стали лучше сдавать ЕГЭ. Это стало известно из отчёта городских чиновников о социальной политике за 2017 год.
— Ярославль входит в первую пятерку городов России с лучшими показателями сдачи ЕГЭ по оценкам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, — говорится в документе. — В прошлом году число 100-бальных результатов на едином государственном экзамене увеличилось на шесть.
Лучше стали сдавать химию, информатику и обществознание. Всего в 2017-м 100 баллов получили 36 ярославских выпускников.
Сдавать ЕГЭ недавно за парты посадили и депутатов. Своими впечатлениями от сдачи экзамена поделился председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Фото: Александра Савельева
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