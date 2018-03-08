Опасность миновала: как работает «Аура» после тревоги из-за подозрительной сумки

О подозрительной сумке в «Аура» многие ничего не слышали

Торговый центр «Аура» в Ярославле работает в штатном режиме. По магазинам там сейчас ходят сотни ярославцев. Никого из посетителей не эвакуировали.

— В торговом центре открыты все этажи, — говорят посетители «Ауры». — Здесь всё как обычно. Ни о какой сумке не слышали даже большинство продавцов магазинов в «Ауре».

Подозрительную сумку нашли сегодня днём. Охрана оцепила это место. Полицию и МЧС в «Ауру» не вызывали. Говорят, что там могли проводить проверку службы безопасности на бдительность. Руководство торгового центра от комментариев отказывается.