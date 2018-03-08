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Найденную в «Ауре» подозрительную сумку скрыли от МЧС и полиции
8 марта 2018 14:28
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Сегодня днем около половины второго в торговом центре «Аура» люди заметили странную чёрную сумку, которую кто-то оставил.
— Охранники оцепили место и попросили людей отойти от подозрительной сумки и не паниковать, — рассказала посетительница «Ауры» Полина Баронкина. — Продавцы предполагают, что всех будут эвакурировать.
Однако в МЧС и МВД о случившемся сообщать не стали. Руководство торгового центра от комментариев об инциденте отказалось. Возможно, руководство торгового центра проводило внутренние учения - проверяли как сработают службы охраны и безопасности.
Фото: Полина Баронкина
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