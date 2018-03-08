Найденную в «Ауре» подозрительную сумку скрыли от МЧС и полиции

Сегодня днем около половины второго в торговом центре «Аура» люди заметили странную чёрную сумку, которую кто-то оставил.

— Охранники оцепили место и попросили людей отойти от подозрительной сумки и не паниковать, — рассказала посетительница «Ауры» Полина Баронкина. — Продавцы предполагают, что всех будут эвакурировать.

Однако в МЧС и МВД о случившемся сообщать не стали. Руководство торгового центра от комментариев об инциденте отказалось. Возможно, руководство торгового центра проводило внутренние учения - проверяли как сработают службы охраны и безопасности.