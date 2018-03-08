В Ярославле из типографии увезли все бюллетени для президентских выборов

Для голосования на выборах президента России напечатали 1 025 353 бюллетеня

В Ярославле для выборов президента России, которые пройдут 18 марта, напечатали более миллиона избирательных бюллетеней. Примерно половина из них — для КОИБов.

— 6 и 7 марта их передали нашим членам, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области. — Вместе с сотрудниками управления спецсвязи их перевезли территориальные избиркомы.

Выборы президента России состоятся 18 марта, а 10 числа их в Ярославле отрепетируют.