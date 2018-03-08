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В Ярославле из типографии увезли все бюллетени для президентских выборов
8 марта 2018 12:45
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В Ярославле для выборов президента России, которые пройдут 18 марта, напечатали более миллиона избирательных бюллетеней. Примерно половина из них — для КОИБов.
— 6 и 7 марта их передали нашим членам, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области. — Вместе с сотрудниками управления спецсвязи их перевезли территориальные избиркомы.
Выборы президента России состоятся 18 марта, а 10 числа их в Ярославле отрепетируют.
Фото: избирательная комиссия Ярославской области
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