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Город

Лишённый прав за пьянку таксист возил ярославцев

8 марта 2018 11:15
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транспорт, дороги, такси, авто, Ярославль

В Ярославле гаишники устроили облаву на таксистов. Они вышли на дороги города специально, чтобы проверить перевозчиков. А точнее, их машины и водителей.

— На улице Полушкина роща для проверки остановили автомобиль «Рено» местной фирмы такси, — рассказали в Госавтоинспекции. — Водитель не смог предъявить водительское удостоверение. Сотрудники ДПС выяснили, что он был лишён прав за вождение в нетрезвом виде.

Теперь мужчине придётся поплатиться рублём за то, что сел за руль после лишения прав. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

А ещё в Ярсолавле и Рыбинске инспекторы ДПС останавливали машины, за рулём которых сидели женщины. После проверки документов, гаишники дарили дамам на 8 Марта цветы. В ГИБДД эту акцию назвали «Цветочный патруль».

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Михаил Контуев
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Фото: Сергей Желехнов/Первый ярославский автопортал/Vk.com, управление ГИБДД УВМД России по Ярославской области
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