В Ярославле отреставрируют животворящий крест XIV века

Православная реликвия нуждается в восстановлении

Реконструкцию святыни из Яковлевско-Благовещенского храма начали в Ярославле. Животворящий крест XIV века нуждается в восстановлении.

— Ещё столетия назад люди получали помощь от Креста Господня, — рассказали в ярославской епархии. — И сегодня прихожане здесь молятся об исцелении болезней и просят о какой-либо помощи.

В следующем году в Яковлевско-Богоявленском храме будут отмечать 250-летие каменного храма и 700-летие чудотворного креста господня. К этой дате реставраторы должны закончить восстановление реликвии.