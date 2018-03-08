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Город

В Ярославле отреставрируют животворящий крест XIV века

8 марта 2018 09:34
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РПЦ, православие, Ярославль

Реконструкцию святыни из Яковлевско-Благовещенского храма начали в Ярославле. Животворящий крест XIV века нуждается в восстановлении.

— Ещё столетия назад люди получали помощь от Креста Господня, — рассказали в ярославской епархии. — И сегодня прихожане здесь молятся об исцелении болезней и просят о какой-либо помощи.

В следующем году в Яковлевско-Богоявленском храме будут отмечать 250-летие каменного храма и 700-летие чудотворного креста господня. К этой дате реставраторы должны закончить восстановление реликвии.

Михаил Контуев
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Фото: телеканал Первый ярославский
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