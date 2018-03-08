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Аж глаза режет: жителей дорогих коттеджей в Ярославском районе отравляют куриными фекалиями
7 марта 2018 22:01
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Жителей дорогих коттеджей вблизи Ярославля отравляют... куриными фекалиями. Ярославцы, проживающие в посёлках Летние Вечера и Алексеевское (5 километров от города) уже сейчас задыхаются от жуткой вони и боятся, что скоро отравятся ядовитой водой.
— На поле рядом с нашими посёлками свозят куриные фекалии в огромном количестве. Запах стоит невыносимый. Это нарушение всех норм! Сейчас начнутся паводки, и все эти ядовитые отложения потекут на участки. У многих колодцы с питьевой водой, она окажется отравлена, — жалуется один из жильцов Алексей Кручинин.
По его словам, чуть ли не ежедневно на поле приезжает огромный самосвал и сгружает всё «добро». Соседу Алексея удалось поговорить с одним из водителей. Мужчина попросил документы и разрешение на выброс отходов, однако у водителя не оказалось ничего. Жители посёлков написали заявление в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области с просьбой разобраться в ситуации и пресечь несанкционированную свалку рядом с жилыми домами.
Фото: Алексей Кручинин
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