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Ярославские гаишники: «Женщины-водители должны быть примером для мужчин»
7 марта 2018 20:53
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В преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД вновь устроили прекрасную акцию: они останавливали женщин за рулём и вместо штрафов и составления протоколов вручали им букет тюльпанов. Несмотря на то что акция проходит не в первый раз, женщины до сих пор не привыкли к ней, а многие даже боятся останавливаться.
— Мне махнули палкой гаишники, но я мимо пролетела, испугалась. И они в меня бросили букетом, — поделилась впечатлениями Кира Кирнолаева.
Но в основном дамы, конечно же, останавливались по просьбе сотрудников ДПС.
— Инспектор желал здоровья, свободных дорог, зеленого света по жизни, благополучия и в завершение дарил букет тюльпанов. А также напоминал о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и призывал быть примером для водителей-мужчин, — рассказали в мэрии Ярославля.
Фото: Кировский район - Ярославль/Vk.com
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