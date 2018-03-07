Ярославские гаишники: «Женщины-водители должны быть примером для мужчин»

Девушки были приятно удивлены

В преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД вновь устроили прекрасную акцию: они останавливали женщин за рулём и вместо штрафов и составления протоколов вручали им букет тюльпанов. Несмотря на то что акция проходит не в первый раз, женщины до сих пор не привыкли к ней, а многие даже боятся останавливаться.

— Мне махнули палкой гаишники, но я мимо пролетела, испугалась. И они в меня бросили букетом, — поделилась впечатлениями Кира Кирнолаева.

Но в основном дамы, конечно же, останавливались по просьбе сотрудников ДПС.

— Инспектор желал здоровья, свободных дорог, зеленого света по жизни, благополучия и в завершение дарил букет тюльпанов. А также напоминал о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и призывал быть примером для водителей-мужчин, — рассказали в мэрии Ярославля.