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На Московском проспекте сбили парня на велосипеде, который проехал на красный
7 марта 2018 16:10
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На Московском проспекте сегодня сбили велосипедиста. Юношу с красным портфелем зацепил внедорожник.
Чёрный автомобиль ехал со стороны улицы Малая Пролетарская на свой зелёный сигнал светофора. А велосипедист спокойно катился наперерез потоку.
— Велосипедист чудак или дальтоник, — удивляются на такое очевидное нарушение водители в группе «Дороги Ярославля» в Facebook.
— Он сперва обернулся на наш стоящий поток, но поехал дальше, — рассказывает увидевший аварию Дмитрий Купцов.
К счастью, юношу зацепило не сильно. Он упал, успев даже смягчить падение рукой, после чего встал и стал ждать реакции от водителя. Эта авария перегородила сразу две полосы в сторону центра Ярославля.
Напомним, пьяного водителя, сбившего маму и ребёнка на проспекте Машиностроителей, отпустили.
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com
Видео: Дмитрий Купцов/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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