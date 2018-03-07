На Московском проспекте сбили парня на велосипеде, который проехал на красный

Велосипедист даже не обратил внимания на цвет светофора

На Московском проспекте сегодня сбили велосипедиста. Юношу с красным портфелем зацепил внедорожник.

Чёрный автомобиль ехал со стороны улицы Малая Пролетарская на свой зелёный сигнал светофора. А велосипедист спокойно катился наперерез потоку.

— Велосипедист чудак или дальтоник, — удивляются на такое очевидное нарушение водители в группе «Дороги Ярославля» в Facebook.

— Он сперва обернулся на наш стоящий поток, но поехал дальше, — рассказывает увидевший аварию Дмитрий Купцов.

К счастью, юношу зацепило не сильно. Он упал, успев даже смягчить падение рукой, после чего встал и стал ждать реакции от водителя. Эта авария перегородила сразу две полосы в сторону центра Ярославля.

Напомним, пьяного водителя, сбившего маму и ребёнка на проспекте Машиностроителей, отпустили.