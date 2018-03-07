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Исторический дайвинг: в Ярославской области покажут затопленные места
7 марта 2018 16:44
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В Рыбинском водохранилище проведут подлёдное исследование. Разведовательно-водолазная команда под руководством Русского географического общества 9 марта будет работать в районе затопленной Югской Дорофеевой пустыни.
Основание Югской Дорофеевой пустыни датируется 5 мая 1615 года. В то время монастырь представлял собой правильный четырехугольник в 60 сажен длиной по каждой из сторон. В середине на широкой открытой площади возвышался увенчанный 5 куполами каменный собор во имя Живоначальной Троицы, построенный в 1793–1810 годах. В 20-е годы на территории монастыря был образован детский лагерь, изъяты церковные ценности.
Проект «Затопленные святыни Мологского края» стартовал в 2017 году. Прошлой зимой в Рыбинском водохранилище нашли прекрасно сохранившиеся аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.
— Сделанные открытия дали старт новому направлению туризма в Ярославской области — историческому дайвингу, — отметила Юлия Рыбакова. — Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и туристам. Идейные вдохновители проекта планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3D-моделирования.
Планируется, что в погружениях примет участие и мэр Рыбинска Денис Добряков.
Фото: Правительство Ярославской области
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