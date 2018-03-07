Исторический дайвинг: в Ярославской области покажут затопленные места

Водолазы исследуют район Югской Дорофеевой пустыни

В Рыбинском водохранилище проведут подлёдное исследование. Разведовательно-водолазная команда под руководством Русского географического общества 9 марта будет работать в районе затопленной Югской Дорофеевой пустыни.

Проект «Затопленные святыни Мологского края» стартовал в 2017 году. Прошлой зимой в Рыбинском водохранилище нашли прекрасно сохранившиеся аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.

— Сделанные открытия дали старт новому направлению туризма в Ярославской области — историческому дайвингу, — отметила Юлия Рыбакова. — Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и туристам. Идейные вдохновители проекта планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3D-моделирования.

Планируется, что в погружениях примет участие и мэр Рыбинска Денис Добряков.