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Форвард «Локомотива» попросил ярославцев не ходить на выборы без паспорта
7 марта 2018 16:38
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Перед выборами в Ярославле уже несколько недель идёт акция, участники которой — известные люди — приглашают людей на президентские выборы, которые пройдут 18 марта. К акции присоединился форвард хоккейной команды «Локомотив» Егор Коршков.
— Ярославский регион — это часть большой страны, — сказал хоккеист. — 18 марта мы выбираем своё будущее. Мы все активны и сможем это доказать. Приходи на избирательный участок. Не забудь паспорт с восьми до восьми.
Выборы президента России состоятся 18 марта. А 10 числа в Ярославле их отрепетируют.
Фото: Егор Коршков/Vk.com
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