Форвард «Локомотива» попросил ярославцев не ходить на выборы без паспорта

Егор Коршков присоединился к акции по приглашению ярославцев на выборы

Перед выборами в Ярославле уже несколько недель идёт акция, участники которой — известные люди — приглашают людей на президентские выборы, которые пройдут 18 марта. К акции присоединился форвард хоккейной команды «Локомотив» Егор Коршков.

— Ярославский регион — это часть большой страны, — сказал хоккеист. — 18 марта мы выбираем своё будущее. Мы все активны и сможем это доказать. Приходи на избирательный участок. Не забудь паспорт с восьми до восьми.

Выборы президента России состоятся 18 марта. А 10 числа в Ярославле их отрепетируют.