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Город

Человек-пакет: как ярославцы греются на рыбалке

7 марта 2018 15:38
1 157 0
рыбалка, Ярославль, Которосль

Утром на термометре 15 градусов мороза. Бр-р-р, мурашки! А вот рыбакам, которые сидят на Которосли, нормально. Я бы надела десять пар шерстяных носков и две шубы, если бы решилась вот так сидеть на льду.

— Нет, тут главное тепло сохранять. Не десять одёжек нацепить, а одну правильную, — считают мужички, кульками усевшиеся на льду.

— Сапоги вот из пенки, носок шерстяной. А руки? Это уже привычка, не мерзнут, — учит первый рыбак, уединение которого я нарушила своими расспросами.

Улов сегодня утром мужчин не радовал, клюет не особо активно. Хотя, по словам рыбаков, весной начинает клевать лучше, «рыбка просыпается, шевелится резво».

 — Да и ладно, мы ж не за рыбой, мы ради рыбалки, — говорит рыбак Слава. — Здесь клюёт плотва, окунь, судак. Даже щуку можно вытащить, если правильную приманку подобрать. Я сегодня на тесто ловлю.

А вот огромный пакет. В нём сидит человек. Смотрит наружу через маленькую дырочку в своем полупрозрачном домике. Вот как надо греться в мороз, оказывается!

 — Да у меня тут, как в теплице, — смеется человек-пакет, который назвал себя Володей. — Солнце же припекает!

Не верится, если честно. Для меня единственный способ согреться — это побегать по льду или выпить литр горячего чая из термоса. Но утренняя Которосль прекрасна. Хотя бы ради красоты стоит прийти сюда с утра пораньше.

Александра Савельева
Фото: Александра Савельева
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