|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
Человек-пакет: как ярославцы греются на рыбалке
7 марта 2018 15:38
1 157 0
Утром на термометре 15 градусов мороза. Бр-р-р, мурашки! А вот рыбакам, которые сидят на Которосли, нормально. Я бы надела десять пар шерстяных носков и две шубы, если бы решилась вот так сидеть на льду.
— Нет, тут главное тепло сохранять. Не десять одёжек нацепить, а одну правильную, — считают мужички, кульками усевшиеся на льду.
— Сапоги вот из пенки, носок шерстяной. А руки? Это уже привычка, не мерзнут, — учит первый рыбак, уединение которого я нарушила своими расспросами.
Улов сегодня утром мужчин не радовал, клюет не особо активно. Хотя, по словам рыбаков, весной начинает клевать лучше, «рыбка просыпается, шевелится резво».
— Да и ладно, мы ж не за рыбой, мы ради рыбалки, — говорит рыбак Слава. — Здесь клюёт плотва, окунь, судак. Даже щуку можно вытащить, если правильную приманку подобрать. Я сегодня на тесто ловлю.
А вот огромный пакет. В нём сидит человек. Смотрит наружу через маленькую дырочку в своем полупрозрачном домике. Вот как надо греться в мороз, оказывается!
— Да у меня тут, как в теплице, — смеется человек-пакет, который назвал себя Володей. — Солнце же припекает!
Не верится, если честно. Для меня единственный способ согреться — это побегать по льду или выпить литр горячего чая из термоса. Но утренняя Которосль прекрасна. Хотя бы ради красоты стоит прийти сюда с утра пораньше.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров