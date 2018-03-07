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Город

Егор Крид на 8 Марта покатает ярославцев на лимузине

7 марта 2018 15:56
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ТНТ, Ярославль, холостяк, Егор Крид

Российский певец Егор Крид стал главным героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. На шоу он сделает ярославцам подарок — возможность целый день кататься с друзьями на лимузине «Холостяка».

— Чтобы принять участие в конкурсе, нужно поделиться закрепленной записью о конкурсе со страницы телеканала ТНТ в социальной сети «В контакте», — объяснили продюсеры шоу «Холостяк». — В репосте нужно отметить, что вы из Ярославля.

После Егор Крид выберет из участников конкурса одного человека и сделает ему отдельный подарок. Участвовать в конкурсе могут и женщины, и мужчины.

Победителей певец выберет 8 марта.

Ещё на ТНТ скоро выйдет новый сезон сериала «Ольга», в котором играет ярославский актёр Илья Варанкин. Съёмки фильма сейчас проходят в Москве.

Михаил Контуев
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Фото: Егор Крид/Vk.com
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