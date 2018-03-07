Егор Крид на 8 Марта покатает ярославцев на лимузине

Певец Егор Крид стал участником шоу «Холостяк»

Российский певец Егор Крид стал главным героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. На шоу он сделает ярославцам подарок — возможность целый день кататься с друзьями на лимузине «Холостяка».

— Чтобы принять участие в конкурсе, нужно поделиться закрепленной записью о конкурсе со страницы телеканала ТНТ в социальной сети «В контакте», — объяснили продюсеры шоу «Холостяк». — В репосте нужно отметить, что вы из Ярославля.

После Егор Крид выберет из участников конкурса одного человека и сделает ему отдельный подарок. Участвовать в конкурсе могут и женщины, и мужчины.

Победителей певец выберет 8 марта.

Ещё на ТНТ скоро выйдет новый сезон сериала «Ольга», в котором играет ярославский актёр Илья Варанкин. Съёмки фильма сейчас проходят в Москве.