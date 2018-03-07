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Город

Букет для жены и любимой: три типа мужчин в цветочных ларьках

7 марта 2018 17:15
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цветы, 8 Марта, Ярославль

Накануне 8 Марта мы заглянули в цветочный киоск. Здесь всё готово к празднику — кругом одни цветы! И мужчины уже начинают захаживать — утром надо порадовать любимую.

У цветочниц это самая горячая пора и самое нервное время — очень уж разный ходит покупатель. Девчонки в киоске хихикают — всех мужиков перед Женским днём разделили на три группы. Мы поговорили с цветочными феями (они, правда, попросили не называть имена) и узнали, как они видят приготовления мужчин к 8 Марта. 

Попышнее и подешевле

— Покупатели все, как один, — всем надо букет попышнее да подешевле. Приходит тут мужчина, тычет пальцем в экран телефона. Там фотография букета хорошего такого, тысячи на три. А он говорит: «Вот такой мне нужен, только у меня триста рублей есть». Приходят, рассказывают, как женщин своих любят, какие они у них хорошие, а потом покупают одну розочку за 35 рублей. Любит, а денег на неё жмет.

Единственная, но не одна

— Недавно неожиданный случай произошёл. Заходит в магазин мужчина лет пятидесяти. Весь такой средненький: рост у него средний, не красавец но и не с отталкивающей внешностью — и говорит: «Мне нужен нежный букет для красивой девушки!». Каждый цветочек сам выбирал с такой любовью, что мы с девчонками аж позавидовали на секундочку этой незнакомой девушке. Букет собрали, и тут он выдаёт: «И ещё один букет. Ну, из хризантем каких-нибудь сделайте, чтобы в машине пару часов пролежал и не завял — вечером жене подарю». Вся наша зависть тут и прошла. Видимо, так злобно я на него посмотрела, что бедняга аж покраснел. Тоже мне мачо!

Косячники

 — Ещё один покупатель очень странно выбирал розы. Обычно на бутоны смотрят и на листья, чтобы понять, что цветы свежие и долго еще простоят, а этот всё стебли изучает. Я решила подойти к нему, поинтересоваться, как он так розы выбирает. А он оказывается без шипов искал, сказал «Чтоб по лицу букетом не больно получать было». Мы таких косячниками называем. Обычно они сильно торопятся: вбегают в магазин и хватают букет с витрины. Или спрашивают, какой букет взять, чтобы уж точно простила. Какой, какой? Вот этот! — Юля показывает на большой букет из желтых роз. И добавляет:

— Вестники разлуки они только в песне у Наташи Королёвой. Желтый — это цвет солнца и золота, а значит, богатства и радости.

Какой бы букет вам завтра не вручили, главное, чтобы он подольше радовал вас. Перед праздником мы протестировали разные виды средств, продлевающих жизнь букету. Марганцовка, сахар или аспирин — что же добавлять в воду для цветов.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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